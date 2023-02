Chat GPT och utvecklarnas framtid

Man utvecklar efter specifikation oavsett konsult eller inhouse (som mig, jag är inhouse testare). Någon ska göra denna specifikation, någon ska granska den, implementera den etc. Sen ska någon kolla att programmet följer specifikationen, att saker inte är trasiga, att gråzoner som är del av specifikationen men inte specifierade ska bestämmas vad är "rätt", att specifikationen inte är fel i sig och ska ändras, etc.

Mycket är tolkning så även om våra utvecklare skulle kunna putta in en kravlista så hade de spenderat lika mycket tid på att verifiera och modifiera och jag hade spenderat lika mycket tid att testa.

Vissa jobb jag sett (brorsan hade en rant när han var på ett sånt ställe) förstår jag inte varför de ens finns kvar, 90% av tiden är att ta data från ett gammalt system och putta in det i ett annat...saker som borde varit automatiserat med ett litet pythonscript för 10+ år sen som år 2023 fortfarande inte är det.

Så tror utvecklarjobb är safe, kanske kommer förändras lite och kunna använda hjälpmedel men de kommer vara kvar.