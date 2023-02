MSI RX 6700 XT trasigt?

jag har fått väldigt konstiga krasher när jag spelar wow och vet ej vad det beror på men kanske att det är grafikkortet eller nätagget.

jag uppgraderade min dator i början av december och har kunnat spela i två månader utan problem. Sedan började det krångla, varje gång jag tabade i wow så startade datorn om sig utan något felmeddelande.

Jag installerade om wow och ställde ner alla grafikinställningar till potatiskvallite, men nu får jag mer krasher både omstarter och blåskärm när jag spelar.

lite fakta.

1. jag har gjort mem-test och det hittar inte något fel på minnena

2. jag har kört kortet undervoltat mha amd mjukvaran enl bild.

3. jag tycker grafikkortet knstrar extremt mycket, kan det vara något som är trasigt?

4. Har jag för klent nätagg? detta är konstigt eftersom jag kunde spela i två månader utan problem, men något kanske har pajjat. rek från inets hemsida är minst 650W jag har 600W.

* Övriga komponenter *

CPU | AMD Ryzen 7 5800X

Kylare | be quiet! Pure Rock

Mobo | MSI B450 GAMING PLUS

Minne | Corsair 32GB (4x8GB) DDR4 3000Mhz CL15 Vengeance

Grafikkort | MSI Radeon RX 6700XT

Nätagg | be quiet! Pure Power 10 600W CM

HDD | Samsung 980 M.2 NVMe SSD 1TB

Chassi | Fractal Design Define C

Någon som har några idéer om vad det kan vara eller hur man kan felsöka för att hitta vad som är problemet?