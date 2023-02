Tjenare på er,

Är rätt så trött på min gamle burk som jag snart haft i 10 år.

Grafikkort (1070ti) är det enda som jag köpt nytt till den (2017), så jag håller på att undersöka en ny burk att dra hem.

I dagsläget så har jag inte kunnat köra t.ex. Elden Ring för att prestandan har varit skepprätt åt helvette.

Utöver det så har jag gibbat lite följande på senaste;

WOW-classic, Dragonflight, League Of Legends & PoE

När jag kikade runt så fastnade lite för Kompletts erbjudande nedan

https://www.komplett.se/product/1222718/gaming/gamingdator/ga...

Det som jag funderar på just nu dock är om det är värt att lägga ned dom pengarna för en gaming dator just?

Samt om det är någon komponent som jag kanske borde avråda att köpa?

Spenderar ju mestadels av dagarna framför burken måste jag medge. Men just gameandet i sig har gått ned på senaste (mestadels för att den gamle brödrosten inte pallar med ett skit).

Tips och ideers mottas gärna