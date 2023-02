E-reader / läsplatta?

Låter som att det är boox du är ute efter, då de kör android så att du kan ladda in vilka appar du vill.

Fördelen med Boox (jag använder en air c) för mig är att du inte är låst av vad tex Kobo eller Kindle låter dig lägga in på plattan.

Jag har en reMarkable 2 också, som givetvis har en bättre skärm, men inte går att integrera med calibre till exempel, på boox laddade jag bara ner en ebok-app som jag sedan länkade till mitt calibre-bibiliotek