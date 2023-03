The Last of Us Part I får systemkrav – Geforce RTX 4080 för Ultra

Är lite kluven vad jag ska välja för spel i slutet av månaden. Last of Us och Resident Evil 4 Remake släpps bara med någon dags mellanrum. Har spelat dessa båda tidigare men liten fördel med RE4 då man gjort en del nytt i denna version. Samtidigt så är jag bra sugen på att spela igenom Last of Us också. Hade föredragit om vi kunde fått ett datum för Last of Us Part 2 också, är egentligen mer sugen på att återvända till det spelet.

Datorn är redo för alla senvinterns/vårens spelsläpp. Nu är det bara det svåra... att prioritera.