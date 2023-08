Kan ej nå färsäkringskassan på fast bredband.

root@OpenWrt:~# nslookup forsakringskassan.se Server: 127.0.0.1 Address: 127.0.0.1:53 ** server can't find forsakringskassan.se: SERVFAIL ** server can't find forsakringskassan.se: SERVFAIL root@OpenWrt:~# nslookup forsakringskassan.se 213.80.98.2 Server: 213.80.98.2 Address: 213.80.98.2:53 ** server can't find forsakringskassan.se: SERVFAIL ** server can't find forsakringskassan.se: SERVFAIL root@OpenWrt:~# nslookup forsakringskassan.se 213.80.101.3 Server: 213.80.101.3 Address: 213.80.101.3:53 ** server can't find forsakringskassan.se: SERVFAIL ** server can't find forsakringskassan.se: SERVFAIL root@OpenWrt:~# nslookup forsakringskassan.se 2001:9b0::53:1 Server: 2001:9b0::53:1 Address: [2001:9b0::53:1]:53 ** server can't find forsakringskassan.se: SERVFAIL ** server can't find forsakringskassan.se: SERVFAIL root@OpenWrt:~# nslookup forsakringskassan.se 2001:9b0::53:2 Server: 2001:9b0::53:2 Address: [2001:9b0::53:2]:53 ** server can't find forsakringskassan.se: SERVFAIL ** server can't find forsakringskassan.se: SERVFAIL root@OpenWrt:~# nslookup forsakringskassan.se 1.1.1.1 Server: 1.1.1.1 Address: 1.1.1.1:53 Non-authoritative answer: Name: forsakringskassan.se Address: 194.71.65.16 Non-authoritative answer: Name: forsakringskassan.se Address: 2001:67c:2384:516::6001 root@OpenWrt:~# nslookup www.forsakringskassan.se 1.1.1.1 Server: 1.1.1.1 Address: 1.1.1.1:53 Non-authoritative answer: Name: www.forsakringskassan.se Address: 194.71.65.16 Non-authoritative answer: Name: www.forsakringskassan.se Address: 2001:67c:2384:516::6001