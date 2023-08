Montera RGB LED list med aura sync

Jag går i planerna att köpa nytt skrivbord, hittade några snygga med redan inbyggd led list, men tyvärr va de för små för min dator.

Så nu tänkte jag ”bygga ihop” ett själv, dock inte helt från grunden. Har siktat in mig på Ikeas Malm skrivbord och tänkte även köpa ett skärmstativ att placera ovanpå och ha skärmarna där. Tanken är att sätta två rgb led lister, en under skrivbordet och en under skärmstativet.

Nu funderar jag på om det finns rgb led lister som kan styras med datorns aura sync (asus), vid googling hittade jag ett från asus själva men givetsvis hade produkten utgått.. och hittar ingen ersättare/uppföljare.

Vad finns det på marknaden just nu?

Hade velat hitta något som styrs via datorn och ej externa kontakter.