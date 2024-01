Hur lägga upp i ReactJS? (MERN-stack)

import "../App.css"; import { useState, useEffect } from "react"; function Header() { // Some initial state that are false because we use fetch() to know what access we have const [isLoggedIn, setIsLoggedIn] = useState(false); const [isAdmin, setIsAdmin] = useState(false); const [showMobileMenu, setShowMobileMenu] = useState(false); // useEffect for handling hamburger menu useEffect(() => { // We should NOT use direct DOM Manip so instead we listen for click and just match const handleClick = (e) => { if (e.target.matches("a") && showMobileMenu) { setShowMobileMenu(false); } }; // When we click outside of the menu and it is TRUE that menu is showing const handleOutsideClick = (e) => { if (showMobileMenu && !e.target.matches("#mobile-menu-button")) { setShowMobileMenu(false); } }; // Start listening again for new clicks document.addEventListener("click", handleClick); document.addEventListener("click", handleOutsideClick); // Remove listeners when component is removed/unmounted return () => { document.removeEventListener("click", handleClick); document.removeEventListener("click", handleOutsideClick); }; }, [showMobileMenu]); // Run this useEffect any time this value changes! return ( <header className="bg-gray-800 p-4 d-flex justify-between items-center sticky w-full top-0 z-50"> <nav className="mx-auto flex items-center justify-between"> <a className="text-white text-sm lg:text-2xl font-bold ml-6 hover:text-cyan-500" href="/"> AI DATORER AB Intranät </a> {isLoggedIn && ( <ul className={`md:flex space-x-4 p-2 mr-4 ${ isLoggedIn ? "flex" : "hidden" }`}> <li className="text-white cursor-pointer hover:underline font-bold"> Start </li> {isAdmin && ( <li className="text-white cursor-pointer hover:underline font-bold"> Admin </li> )} <li className="text-white cursor-pointer hover:underline font-bold"> Produkter </li> <li> <button className="text-white cursor-pointer hover:underline font-bold"> Logga ut </button> </li> </ul> )} {isLoggedIn && ( <div className={`md:hidden mr-2`}> <button onClick={() => setShowMobileMenu((prev) => !prev)} id="mobile-menu-button" className="text-white p-2 focus:outline-none"> <span className="block w-7 h-1 bg-white mb-1"></span> <span className="block w-7 h-1 bg-white mb-1"></span> <span className="block w-7 h-1 bg-white"></span> </button> {showMobileMenu && ( <ul className={`${ showMobileMenu ? "block" : "hidden" } absolute top-14 right-1 mt-2 bg-white text-gray-800 border rounded-md`} id="mobile-menu"> <li className="block px-4 py-2 cursor-pointer hover:underline hover:bg-blue-100 font-bold"> Start </li> {isAdmin && ( <li className="block px-4 py-2 cursor-pointer hover:underline hover:bg-blue-100 font-bold"> Admin </li> )} <li className="block px-4 py-2 cursor-pointer hover:underline hover:bg-blue-100 font-bold"> Produkter </li> <li> <button className="block px-4 py-2 cursor-pointer hover:underline hover:bg-blue-100 font-bold"> Logga ut </button> </li> </ul> )} </div> )} </nav> </header> ); } export default Header;