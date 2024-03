Windows diskformatering - utkastet som blev permanent

Och konstigt nog.... så är gränssnittet helt och hållet användbart, är logiskt format, innehåller inget mer än det behövs, är riktigt snabbt och har alltid bara fungerat.

Vi ser alltså en av de komponenter i Windows11 som fungerar absolut bäst. Och det var en quickfix på 90-talet.

Idag lyckas inte ens de bästa systemutvecklarna göra något så enkelt och bra.

Nej, jag är inte teknisk bakåtsträvare. Säg bara till när något faktiskt förbättrats så hörs vi då.

Brb, skall starta outlook, vi ses imorgon.

Med det sagt, visst är det välkommet att släppa en nyare version med mer moderna funktioner under huven. Men allt annat kan man bara lämna som det är. Annars är risken att formatera knappen hamnar under teman, volume label kan man hitta på startmenyn och filesystem är valbart via mspaint om man samtidigt har cortana öppet.