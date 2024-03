Audio pro Sw-5 felkopplad?

Får inget ljud ur subwoofern och har tyvärr beställt den på Claesohlsson, så det blir svårt med

support därifrån.

Har Audio pro 38 frontar och har kopplat den medföljande sladden till subwoofern i sub out i den vänstra fronten ( där

förstärkaren sitter ) och ut till den enda inkopplingen som finns på subwoofern. Vidare, så har jag

testat både på auto och on läget. Reglagen har jag också dom vridit på i alla lägen samt också

testat phase knappen i annat läge.

Jag ser inget fel, strömmen är på, subwoofern lyser grön baktill, men det hörs inget ljud. Ett mysterium?

( det enda jag ej fattar riktigt. Det finns en antennkabel med till subwoofern, men inget antennuttag någonstans? ).