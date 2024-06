Förlänga wifi-antennkabel med 10m SMA koax?

Just kabeln du länkade till kanske inte är klockren om du har problem med signalstyrka. Rg174 ger vid en snabb googling en förlust på 0.75 dB/ft, dvs cirka 22,5 dB för 10 m, givet frekvensen 2,4 GHz. Utan att ha förkovrat mig mer verkar just denna kabeltyp vara avsedd för lägre frekvenser.

Jag vet ej så mycket om din situation, exempelvis vad är väggarna gjorde av etc. Men om väggarna är av betong, du är i en källare etc. kan absolut en lämplig kabel anpassad för 2,4 GHz avhjälpa problemet. Tex en LMR-240 kabel har en dämpning långt under 10 dB, dvs en bättre kabeltyp för ändamålet. Givet att du drar ut antennen. Men om antennen ska vara utomhus, försäkra dig om att den tål regn & rusk!

Utanför byggnaden, vad har du för avstånd till accesspunkten/routern, och hur många fler väggar finns ”det ivägen”? Och har du många grannar så att ditt problem i grunden är interferens/störningar, och inte låg signalstyrka.

Många följdfrågor, men givet vad du skrivit skulle jag iaf inte köpa kabeln du länkade till. Verkar ej lämplig för Wifi för längre kabellängder…