Telia fiber från 114MB/s till 75MB/s ??

Skrivet av Spiky88: Hej, jag har Telia fiber och har upplevt att mina download speeds har markant ändrats. Hade tidigare 114MB/s i nedladdning och igår märket jag att den toppar 75MB/s. Har startat om mesh och även kopplat mig direkt i uttaget utan framgång. Är detta något jag måste acceptera eller jag kan ringa Telia och ifrågasätta? Har under de senaste 2 åren haft 114MB/s och nu 75MB/s

Mvh Gå till inlägget

För det första mät aldrig via nått som blandar in wifi för det är totalt orelevant/ointresant om det handlar om hastigheten på inkommande anslutning.

Telia brukar ge 16-20% mer än beställd hastighet så länge det handlar om hastigheter under lnäkhastigheten.

Det du beskriver (om du mäter via kabel och inga andra klienter inkopplade) skulle kunna bero på att länkhastigheten nån stans i kedjan har ändrats från 1000 till 100 Mbit/s.

Hastigheten är ju fortfarande bra och inom toleranserna för en 100Mbit anslutning så kolla länkhastigheterna och klaga inte på att Telia " avsiktligt strypt" nått om du klagar utan fråga i så fall om det hänt nått i nätet som kan ha påverkat, kanske det har åskat så att nån länk påverkats och nu bara är på 100 Mbit.

Förresten, jag antog att du skrivit fel ovan för du har väl inte haft 114 Mbyte/s för det innebär i så fall en 10 Gbit länk och det är osannolikt för hemabb via Telia, Låt bli att förkorta och blanda bit med byte och mega med mebi, skriv ut hela orden om det kan bli tveksamheter, speciellt viktigt vid frågor om felsökning då man bara kan läsa en text.