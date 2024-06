Intressekoll datorbyte för gaming

Intressekoll på datorbyte. Önskar byta till en komplett gaming dator med vassare grafikkort. Gärna Windows 11 installerat. Skriv vad du kan tänka dig att erbjuda samt vad du önskar i mellanskillnad. Kan eventuellt tänka mig att sälja den men skulle föredra ett byte.

Jag köpte min sons dator färdigbyggd för ca 1 år sedan. Har sedan dess uppgraderat datorn med ny Cpu-fläkt, ytterligare 16 GB RAM, två chassifläktar med RGB och gpu som jag köpt begagnat här på Sweclockers. Installationen har skett av en datorverkstad. Datorn har fungerar ypperligt till min son på 10 år som primärt spelar Fortnite. Dock började datorn krångla för ca 1 månad sen när sonen skulle uppgradera Fortnite. I samband med detta bytte vi även från min mailadress till hans på Fortnite-kontot. Meddelanden om att ”filen är korrupt” kom upp. Vi testade installera om hela datorn och provade på nytt men samma sak hände och han fick blåskärm och den startades om när han försökte ladda ned Fortnite. Vi gav upp och nu fungerar datorn utan problem när han tex spelar Minecraft, Roblox och Fortnite via Nivida geforce now. Jag vet inte vad det beror på och är alltför okunnig för att klura ut hur jag ska lösa det.

Eftersom sonen ändå varit sugen på att få mer FPS i Fortnite tänkte jag att det är lika bra att annonsera om ett datorbyte. Som datorokunnig morsa vill jag bara att det ska fungera. 😊 Jag riktar mig till dig som är datorkunnig som kan lösa problemet eller är sugen på att stycka datorn i delar i olika byggen.

Mobo: MSI MPG B550 GAMING PLUS ATX

Cpu: Ryzen 5600X

Cpu fläkt: be quiet! Pure Rock 2 FX Svart (RGB)

RAM Corsair vengeance RGB PRO 32 GB 3600 MHZ (4x8) DDR4

Gpu: MSI GTX 1080

SSD: Crucial P3 Plus 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD:Western digital nvme 250 GB

PSU: ASUS TUF-GAMING-750 W Bronze plus

Chassi: Zalman R2 Svart Extra RGB fläktar i chassi

TP-Link Archer TXE75E PCIe Adapter (Wi-Fi 6, Bluetooth)

Windows 11

Orginalfläkt till cpu följer med också om det önskas.

Kvitto finns på Cpu-fläkt, SSD 1 TB, Wi-Fi-adapter om det önskas.

Datorn finns i centrala Uppsala om du önskar ta dig en titt innan byte.

