Skrivet av tonii: Vilka spel har du tänkt lira och vad har du för budget? Vad har du för skärm och vad har du för förväntningar på hur bra spelen ska se ut?

Är du bekväm med att felundersöka själv vid problem eller vill du har en komplett färdig sats (som t.ex. a152 eller andra OEM) så du bara kan skicka in den till återförsäljaren på garanti/service osv? Gå till inlägget

Sitter just nu med en Samsung 27'' C27RG50 VA Curved 240 Hz , budget är runt 10-14 tusen i alla fall.

Spelar GTA , WoW , Call of Duty m.m , så man vill ju att spelen ska se så bra ut som möjligt .

Är inte alls bekväm med att felundersöka själv, så skulle helst vilja skicka in den ifall det skulle uppstå några större problem så att säga , beror väl helt på vad som skulle kunna hända