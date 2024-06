Söker folk till olika steam spel, Among us, Outlast Trials, RDR2, GTA V, Golf with your friends med mera

Hej. Mitt namn är Jonas men du kan kalla mig för Cr4zyt0e.

Jag har följande spel men spelar inte allt hela tiden, men kan tänka mig att lira om du vill då.

CS2

Among us

Dead By Daylight

Red Dead Redemption 2

GTA V

Golf with your friends

Disney Speedstorm

Plate Up

Party Animals

The Hunter Call of the wild

Fall guys

Tibia (OT eller RL går att köra)

... Har lite mer spel än detta också.

Själv är jag 31 år och brukar streama på Twitch samtidigt som jag spelar.

Jag ser helst att du är minst 18 år eller äldre.

Du kan hitta mig på:

Steam: https://steamcommunity.com/id/cr4zyt0e

Discord: https://discord.gg/DZKXhHHyYF

Ibland streamar jag också när jag spelar.