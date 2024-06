Udda nätverksproblem

Jag bifogade en bild (jättedålig, sorry) på Linksys routerns DD-WRT GUI, den kör mina linux servrar för tillfället på en separat IP adress. Värmen verkar inte vara så farlig, och det ser rätt bra ut med minne också?

I alla fall, här är ett exempel på pingen jag körde idag mellan 08:18 - 09:43

Linksys routern:

--- ping.bahnhof.net ping statistics ---

5034 packets transmitted, 5030 received, 0,0794597% packet loss, time 5039737ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.997/1.172/1.390/0.018 ms

Telia routern:

Ping statistics for 213.80.98.1:

Packets: Sent = 4978, Received = 4978, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 1ms, Maximum = 23ms, Average = 1ms

Jag ska testa med en annan adapter när jag hittar en