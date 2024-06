Tre gånger fler använder handkontroll på Steam

Skrivet av Eismannen: Jag kör 99% mend mus och tangentbord men har även köpt kontroll som jag numera kan dra fram om jag ligger i soffan och lirar. Men varje gång jag gör det slås jag av hur otroligt dåligt det är till 1st person shooters vilket är det jag spelar mest. Gå till inlägget

Beror på hur mycket auto aim spelet har för kontroll.

https://www.reddit.com/r/apexlegends/comments/1dmliud/i_perfo...

"There are only 4 MnK players in the top 1000 for accuracy %."

"The top MnK players accuracy wise are at the bottom of the hours played range. As we can see in the graph, as time goes on there is a very clear regression to the mean for MnK players. The top MnK player who has played at least 100 hours is FutureWyd (he played in the last NA PLQ) with 35.46% accuracy. Future’s alt account “SomebodysAlt” that he plays controller on has 38.84% accuracy."