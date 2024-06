YouTube ska ta fram fler betalningsplaner för Premium

Skrivet av SanTeoX: Jag kan ta ett abonnemang helt utan ”Reals/Shorts”. Hatar dom, bara i vägen och mest hjärndött content som får hjärnan att fastna där. Behöver inte Youtube Music heller. Föredrar Spotify.

Jag kör dessa filter i uBo för att slippa shorts.

! YT Search - keep only videos (no shorts)

youtube.com##ytd-search ytd-item-section-renderer>#contents>:is(:not(ytd-video-renderer,yt-showing-results-for-renderer),ytd-video-renderer:has([aria-label="Shorts"])),ytd-secondary-search-container-renderer

! YT Search - keep only videos (no shorts) and channels

youtube.com##ytd-search ytd-item-section-renderer>#contents>:is(:not(ytd-video-renderer,ytd-channel-renderer,yt-showing-results-for-renderer),ytd-video-renderer:has([aria-label="Shorts"])),ytd-secondary-search-container-renderer

! YT Search - keep only videos (no shorts), channels and playlists

youtube.com##ytd-search ytd-item-section-renderer>#contents>:is(:not(ytd-video-renderer,ytd-channel-renderer, ytd-playlist-renderer,yt-showing-results-for-renderer),ytd-video-renderer:has([aria-label="Shorts"])),ytd-secondary-search-container-renderer