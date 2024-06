Skrivet av Hakinger: Har du kollat detta om att återställa kontot? https://support.google.com/accounts/answer/7682439?hl=sv Gå till inlägget

Jag har fabriksåterställt telefonen enligt konstens alla regler. Backat upp inställningar och hela joxet till molnet, kopierat filer till min stationära server och hela klabbet. Men när jag ska logga in på mitt googlekonto så skickar google en verifieringskod till telefonen som jag just har återställt, vilken saknar appen för verifiering, som kräver googlekonto för att installeras. Ett moment 22 så det skriker om det. Kod via sms, vilket hade funkat, är inte möjligt. Det står att den möjligheten är avaktiverad eftersom det finns säkrare alternativ att aktivera kontot. Inga av dessa alternativ funkar dock.

/Daniel