Tips på billig o bra biwire kabel eller liknande lösning?

Det kommer fungera utmärkt och du behöver inte ansluta biwiring (dvs alla fyra) utan två räcker gott och väl, precis som på vanliga högtalare. Det finns vissa som påstår att biwiring är bra, andra att det är ren snakeoil då kablarna bara leder ström till två olika kontakter på högtalarna.

Dvs koppla som en "normal" stereo och jag tvivlar starkt på att någon kommer höra någon skillnad och det kommer fungera utmärkt.

Som syns drar de ström från samma förstärkardel på stereon, har man två sådana kallas det bi-amp och gynnar högtalare som är extremt svårdrivna.

Edit:

Jag har t ex bi-wire option på mina Klipsch och använder det inte och kan helt ärligt säga att jag inte hört någon skillnad när jag testat med bi-wire.

Följande mening tycker jag sammanfattar det hela rätt bra;

"At its core, bi-amping gives your speakers more usable power rather than a single channel's worth of power divvied up between the woofer and tweeter." Dvs helt onödigt för de flesta system/högtalare.