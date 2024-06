Nya speltester avslöjar Snapdragon X Elites brister

Skrivet av dlq84: "Testet på produktionsexemplar av datorer från olika utvecklare har inte uppvisat riktigt lika hög prestanda som Qualcomm skröt med under våren" Jag måste ha missat när Qualcomm presenterade sina egna speltester, var hittar jag dem? Gå till inlägget

Jag får intrycket att just vinklingen att det utlovats bättre spelprestanda är något som uppstått i Swec-artikeln.

I källartiklarna verkar "men de lovade ju"-aspekten istället handla om att Qualcomm tidigare uttalat sig om att spel i princip "bara fungerar" (bortsett från x, y och z), och att det främst är på den punkten som man tycker att de om inte ljugit åtminstone överdrivit kompatibiliteten påtagligt.

(X, y, z kanske *är* förklaringen till att det ser ut som det gör, men att man tycker att de fått dessa begränsningar att framstå som små undantag snarare än stora problem.)

Sedan är ju även grafikprestandan inte i samma klass som t.ex. Intel Arc iGPU, men det verkar källartiklarna inte ha så mycket att säga om annat än att det ju inte heller är bra för eventuellt spelande.

Här är lite rapportering från "Windows on Snapdragon, a Platform Ready for your PC Games"-passet som Qualcomm höll på GDC: https://www.theverge.com/24107331/qualcomm-gdc-2024-snapdrago...