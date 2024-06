Bergvärmepump trasig från start. Är det konsumentköplagen som gäller?

Hej!

Detta är en lång historia, börjar med bakgrunden och en summering längre ner.

Vi bestämde oss för att konvertera vårt kedjehus från en gammal elpanna till en bergvärmepump. Vi anlitade en firma för det hela, som för ett fast pris skulle hjälpa till med att ordna borrtillstånd, koordinera borrning, ordna med leverans av pump, installation samt driftsättning. All verkade frid och fröjd till det att arbetetet med tillstånded skulle börja. Säljaren informerade mig om att reglerna ändrats i vårt området, och att vi behövde upprätta en borrplan. För detta skulle en mjukvara från dackefejden användas ("Temperatursänkning 3000" för den nyfikne.), vilken inte stödjer MacOS vilket är vad han har tillgängligt. Det slutade med att jag fick lära mig hur det här ska göras, och göra det själv. Inte hela världen, men inte enligt avtal (Sidonot är att en granne på gatan anlitat samma firma, och det slutade med att jag hjälpte dem med den här processen också). Ansökan om tillstånd skickades in, blev godkänd och borrning bokades in till november -23.

Dagen för borrning kom. Vid slutet av dagen meddelade borraren, via ett SMS som inte gick att svara på, att allt gått bra och att det hade borrats till 180m. Problematiskt, då det skulle borras till 220m. Försökte få tag i firman för att höra vad som pågick. Han återkom två dagar senare och påstod att "Borren hade fastnat. Otroligt. Har bara hänt mig 2-3 gånger på 20 år. Ingen fara, vi löser detta med ett kompletterande hål.". Också problematiskt, då mitt tillstånd gäller för ett hål. Han hintade om att vi kunde smussla lite och bara köra ett till. Tack, men nej tack svarade jag.

Komplettering av tillståndet drog ut på tiden p.g.a. långa handläggningstider och först i mitten på december fick vi ok på det kompletterande hålet. Borrning bokades in till mitten på januari -24 (Vilket också innebar att vi inte kunde nyttja rotavdrag för -23), utöver det så kostade kompletteringen oss 3500kr extra. Dagen kom och nytt hål borrades, marken till kåken grävdes upp och slangar drogs in och det som saknades var pumpen.

Det var radiotystnad några dagar, och så fick jag ett meddelande att de ville komma och installera pumpen "imorgon kl8". Snabba ryck men fine, var redan rätt less på det hela och ville få det överstökat. Dagen efter kommer och går, ingen pump dyker upp. Firman ringer upp och säger att det är något leveransproblem och han ska återkomma så fort som möjligt. Efter en vecka utan uppdateringar, återkommer han igen och säger att det är leveransstopp från tillverkaren p.g.a något mjukvarufel. Förväntas vara fixat till v10, dvs två månader efter borrningen...

v10 kommer och med den nya bud, v11 bokar vi installation. Det skjuts ytterligare en vecka. Till slut kommer pumpen. Allt är frid och fröjd till jag något senare står i duschen och hör ett gurglande ljud och helt plöstligt står i kallvatten. Springer ner och kollar pumpen. Tryckmätaren för värmekretsen står på noll och pumpen larmar om flödesproblem. Ringer firman som säger att jag ska lufta elementen och fylla på vilket jag gör men samma felkod dyker strax upp igen. Får tag i firman igen och han skickar en rörmokare som kommer ut under kvällen och fixar det hela. Dagen efter upprepas samma sak, rörmokaren kommer ut igen två dagar senare.

Allt lirar en dryg vecka till, då varmvattnet försvinner igen. Denna gång utan någon felkod. Rörmokaren kommer ut igen. Två dagar går, och jag vaknar åter upp utan varmvatten. Försöker få tag i firman. Inget svar på varken telefon eller sms. Det går fyra dygn innan jag får någon återkoppling. Det är alltså fyra dygn i april utan värme eller varmvatten. Rörmokaren kommer åter. Tre timmar efteråt har vi samma problem. Vid det här laget är jag milt sagt frustrerad. Nytt besök. Allt är frid och fröjd två veckor, till liknande problem återkommer.

Vi har nu sett:

* Varma element, inget varmvatten

* Varmt vatten, kalla element.

* Varmt vatten, värme i pannan men kalla element.

Det hela upprepar sig ett par gånger, och fem veckor efter installation accepterar leverantören att något är fel på antingen pump eller installation, och tillverkaren kopplas in för att stötta rörmokaren. Det hjälper inte, men det öppnas ett garantiärende och "garantifirman" blir inblandade. De kommer ut och kollar på det, och konstaterar rätt kvickt att det troligen är en givare som är trasig, ny beställs. Varmvattnet ger upp igen och vi får en tillfällig varmvattenberedare installerad på ena toaletten. Extremt provisoriskt installerad ska sägas, då de hävdade att den bara skulle stå där en vecka. Det här är första veckan i maj, behöver jag nämna att denna fortfarande står kvar?

Maj går, och i början av juni kommer äntligen givaren. Jag har under denna period inte fått något svar på varken sms eller samtal, eller någon info kring leveranstider.

Givaren byts, och medan snubben från garantifirman står och berättar vad han gjort så ser jag hur pumpen börjar lysa rött bakom honom, och samma problem uppstår igen. Han ska återkomma. Han återkommer och säger att hela modermodemet (styrkortet. ) ska bytas ut.

I veckan (!) kom till slut styrkortet. Det byttes men nu är det någon "pump i pumpen" som antingen är paj mekaniskt eller elektroniskt. Den ska komma imorgon och installeras under veckan, vilket jag tror så mycket jag vill på.

Mitt blodtryck är i skrivande stund i taket, och jag förundras över att jag inte har exploderat på klåparen tidigare.

TLDR:

Installationen av pumpen blir försenad med tre månader.

Pumpen är trasig från start.

Upprepade besök av installatören hjälper inte.

Garantiärende öppnas och två reparationsförsök har gjorts utan att felet avhjälpts.

Med den bakgrunden är min fundering om jag har möjlighet att häva köpet? Jag har precis läst konsumentköpslagen (länk) (KKL), och funderar på om den är applicerbar? I anbudet så är tre saker upptagna:

1. Borrning

2. Installation

3. Pumpen i sig

Borrning och installation hamnar inte under KKL vad jag (som är långt ifrån jurist) kan se. Vi har även betalat för detta. Pumpen ska vi tekniskt sett ha betalat, men jag har skjutit på det med hänvisning till att den inte fungerar. KKL definierar "vara" som "lös sak", men definierar inte vidare vad det är (På ett för mig förståelig vis i alla fall). Tekniskt sett är ju pumpen inte lös, den är tämligen fast installerad. Vad menas egentligen här?

I övrigt så plockar jag ut följande som intressant:

Citat: 2 Kap, 2 § Varans avlämnande:

2 § Om tiden för avlämnande av varan inte följer av avtalet, ska avlämnandet ske utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter det att avtalet ingicks.

Tekniskt sett ingicks avtalet redan förra sommaren. Men vi båda var ju införstådda med att leverans inte skulle ske inom 30 dagar. Det som enligt mig är relevant är tiden som gick från att vi fick slangarna indragna i huset, dvs de tre månader som gick från andra borrningen till pumpen stog på plats. Samtidigt så är ju nu varan faktiskt på plats, om än inte funktionell. Men, ur mitt perspektiv så är ju det jag köpt ett fungerande värmesystem, inte en brevpress som är vad som faktiskt levererats.

Som jag tolkar 3 kap. Näringsidkarens dröjsmål , så har jag dels rätt att kräva skadestånd enl. 2 §, men för vad? Ökade el-kostnader p.g.a den mindre effektiva VVB? Tid jag lagt ner på att jaga leverantör och lakejer? Hur jag behövt lägga om mitt arbete för att kunna släppa in sagda lakejer? Min gamla, fullt fungerande, elpanna? Jag kan inte tolka 3 § till annat än att jag har rätt att hålla betalningen, trots att det i anbudet begärs 2% ränta vid utebliven betalning. Min motivering till detta är att leverantören gång på gång under långa perioder gjort sig oanträffbar, trots fordran mot mig. Jag är 110% övertygad att om jag betalar så kommer jag inte höra ett ord till från leverantören.

5 § menar att jag har rätt att häva köpet "om näringsidkarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för konsumenten eller om konsumenten före avtalets ingående har meddelat näringsidkaren att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att han eller hon ska ingå avtalet."

Att inte ha ett fungerande värmesystem i Sverige har enligt mig väsentlig betydelse. Framförallt då jag har en 2-åring hemma.

Sammantaget är min tolkning att jag både har rätt till skadestånd och att häva köpet. Det jag främst ser ska kunna ligga mig i fatet, är att jag inte uttryckligen (skrift eller samtal) lagt fram någon "tilläggstid" inom vilket den måste vara funktionell. Detta då det hela tiden varit en situation där "Det är bara det här som ska åtgärdad så är allt fixat sen.". Samtidigt kan jag tycka att över tre månader inte är "skälig tid".

Vidare hävdar svensk handel att "Om säljaren väljer att reparera varan har säljaren två reparationsförsök på sig att ordna till felet." (länk). Är det relevant här?

Min plan är att dra iväg SMS + mail till leverantören med något i stil med följande:

Citat: Hej! Med anledning till problemen med bergvärmepumpen ni levererade datum, som ännu inte fungerar, begär jag att häva avtalet om köp av bergvärmepumpen med hänvisning till konsumentköplagen. Vidare är praxis enligt svensk handel att konsumenten har rätt att häva köpet efter två reparationsförsök. Vi har åtminstone haft fyra besök av rörmokare vilka inte hjälpt, samt tre besök av tillverkarens garanti-firma varav de två senaste har bytt en givare respektive styrkortet i pumpen. Ni är välkomna att hämta pumpen efter överenskommelse.

Ber om ursäkt för WOT, vill bara ha lite objektiv input för att se att jag inte är ute på cykeln innan jag drar till med storsläggan.

Tack på förhand ni som orkat läsa, trevlig kväll!