Skrivet av dlq84: Märke och modell? Du ska nog inte göra som du beskriver dock.. Det ska alltid se ut såhär: Internet <- router <- accesspunkter och övriga enheter Om du gör som du beskriver så kommer allt som kopplas till accesspunkt hamna i separata nät i bästa fall eller inte funka alls i värsta fall Gå till inlägget

Vad borde jag göra då? För problemet är att även om jag kunde så vill jag absolut inte spänna fast min egna router i elskåpet osv.

Kan jag bara fiberkonverteraren direkt in i ethernet uttagen tro? Just nu kopplas den ju via den medföljda routern, vet dock inte ifall den typ av anslutning går att dra via ethernet uttagen som går i väggarna.