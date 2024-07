Frågor om datorbygge med äldre delar

Gtx 1650. Klen ingångsprestanda men fortfarande relevant om inte för ultrabudgetbyggen så för små pcie-strömlösa byggen. Men minecraft fungerar den ju till utan problem omoddat. Till fortnite, på låga inställningar går bra också (välj bara rätt, tror det ska vara dx11).

Ryzen 4100 kommer troligen hindra dig från att få en bra fortnite upplevelse, då spelet är dåligt optimerat och cpu krävande, även nya dyra processorer kan lagga. Det kommer vara spelbart fast med stutters och fps drops. Minecraft fungerar den bra till.

Ram är ok. På Msi's hemsida för moderkortet står "Supports DDR4 Memory, up to 3466+(OC) MHz" alltså bör 3200mhz fungera. Du kan behöva uppdatera bios.

550w psu räcker till bra gpu uppgraderingar, speciellt med strömsnåla ryzen processorer. Däremot skulle jag inte betala 700kr för den, kan få bättre för endast lite extra.

Chassit verkar vara kort, så du måste anpassa gpu modell genom att köpa en kortare också, och det kommer troligen vara det primära hindret. Däremot kan du få en rejäl uppgradering med litet grafikkort, eg. rtx 4060/4060ti eller rx 7700xt/7800xt om du köper nytt, många val begagnat också.

Möjliga prisvärda cpu uppgraderingar är ryzen 5600, 5700x eller 5700x3d. Köper du begagnat kan det även vara 5600x/5800x/5800x3d med bra deal.

Gpu, nytt hade jag rekommenderat rtx 4060 eftersom du har litet chassi och den är mer energieffektiv, alltså behöver den inte stor kylare för att kunna köra helt tyst. Ifall du inte bryr dig om ljud så mycket finns andra bra alternativ, gäller bara att titta så att grafikkortets längd passar.

Begagnat kanske ett rx 6600xt/6650xt.

Jadå dina sata diskar och raid bör fortfarande fungera, men vem använder raid nuförtiden