Telenor TV via fiber

Hej,

Någon som vet vad det är för ändring som Telenor TV gjort i juli 2024?

Idag har jag fiber via lägenhetsägaren, Telenor är Internet och TV provider. Går inte att välja någon annan om man vill köra via fibern som avslutas i ett sk mediaskåp inne i lägenheten. Därifrån kan man själv korskoppla ut LAN uttag till olika ställen i lägenheten.

Har kört Telenor TV + mediehubb, har inte bredband via Telenor utan allt har gått över samma LAN/fiber anslutning. Mediahubben har enbart en Wifi-koppling till Telia via min 4G router. Denna krävs för att hubben skall kunna ringa hem vid uppstart men ingen TV går via denna.

Detta har fungerat utmärkt i 1 år men nu har Telenor gjort nån ändring att mediahubben skall kommunicera mer för att det skall fungera. Har nu bara ljud på kabelkanalerna och mediahubben säger "Driftstörning pågår du kan bara se grundutbud".

Enl Telenor har dom ingen störning utan har ändrat sitt sändningssystem från början av juli 2024 på nått sätt som kräver ett konstant Internet, helst då flat rate, vilket jag inte har.

Om jag kopplar Telenor mediahubb till mitt Wifi och kopplar loss den från fibersystemet så fungerar det men då tappar man ju all fördel med att ha fiber för TV. Nått känns jäkligt feltänkt hos Telenor.

Nån som har råkat ut för liknande och har lösningen? (Telenor säger i princip bara "köp Telenor Internet".)

Stort tack på förhand.