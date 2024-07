Oändliga BSODs vid start från HDD/USB/DVD. Främst när jag försöker installera Windows, men det har också hänt med Ubuntu (förutom version 14.0)

Hej allihopa!

Jag har försökt så länge att rädda detta moderkort, och jag är 100% säker på att det kan räddas! Jag tror att det är boven som orsakar oändliga BSODs när jag försöker installera/starta från någon typ av media. USB, DVD-enhet, NVMe, SSD. Inget fungerar. Vad jag än gör får jag BSOD. Alla andra datorer fungerar utmärkt, så jag misstänker starkt ett mjukvaruproblem med moderkortet.

Jag behöver hjälp nu. Tack på förhand för alla förslag.

Jag har till och med en BIOS-omskrivare USB-enhet så jag kan återställa ett trasigt BIOS-minneschip om något går fel. Linux-terminal är tillgänglig, även om den är från 2014, men jag kan ansluta till wifi och ladda ner nödvändig mjukvara/möjligen uppdatera systemet.

Jag har också kommandotolk i Windows till mitt förfogande, senaste versionen av W11 ISO.

Jag kan för mitt liv inte få en dator att installera Windows eller starta in i Windows. Fick det bara att fungera med Ubuntu 14.0. Inte ens 24.0 fungerade.

När jag överklockade med Asus AI Tweaker kom jag längre in i installationsprocessen och kunde undvika BSOD längre, men de kommer alltid tillbaka oavsett vad.

VAD HAR GJORTS (Ingen särskild ordning)

Konfigurerat BIOS enligt följande:

Stängt av snabbstart

Satt SATA till AHCI-läge

Försökt med CSM avstängt, tvingat EUFI på alla startalternativ, tvingat Legacy på alla startalternativ

Stängt av Secure Boot och rensat alla nycklar (försökt återställa dem, försökt inte återställa dem)

Satt Secure Boot för Windows och andra OS.

Uppdaterat till senaste BIOS

Rensat CMOS genom att ta bort batteriet i 5 minuter. Detta orsakade ett annat problem där jag inte fick någon skärm och den inte postade på flera timmar och otaliga omstarter och hårdvarujusteringar. Detta har lösts.

Använt ett minnestest från Ubuntu 24 ISO. Det gick igenom med ett PASS

Överklockat CPU och RAM med AI Tweaker och XMP. 39% OC står det. Jag använder en AIO, så temperaturerna borde vara okej. Detta försenade BSOD

och jag kunde till och med starta Windows kommandotolk med Windows Reparationsverktyg. Så jag tror att det har något att göra med hårdvarustabilitet, men jag vet ingenting om överklockning själv. Använde bara AI Tweaker och XMP.

Hårdvara:

Försökt återmontera RAM

Försökt återmontera GPU

Använt endast en sticka av mina fem tillgängliga DDR4 RAM. Satt den i en plats i taget, en efter en, gick igenom alla fyra stickor, inget resultat.

Försökt med alla RAM samtidigt. Inget resultat (4x2, 2x4). Försökt även med 1x16-modulen, som är den femte.

Försökt med en annan GPU. Inget resultat.

Tagit bort alla GPU

. Endast HDMI-utgång på moderkortet. Inget resultat.

Försökt med endast SATA SSD ansluten.

Försökt med endast NVMe ansluten.

Tagit bort alla externa enheter. Inte ens ett tangentbord. Fungerade inte.

USB, monterade media, OS och installation:

Försökt installera Windows 7 med en DVD.

Försökt installera Windows med Rufus USB 3.1-enhet. Nej.

Försökt installera Windows 10 med Win Media Creation Tool på både USB 3.1-enhet och 2.0-enhet.

Försökt installera Windows 11 med Ventoy på en 3.1-enhet.

Försökt installera Ubuntu 24 med Ventoy. Inget resultat!

Lånat min brors PC för att installera Windows 11 på NVMe-enheten. Mitt i installationen, under första omstarten, drog jag ur strömkabeln för att stoppa nästa del av installationen och fortsätta på min felaktiga PC. Detta kom mig längre och tillät mig att åtminstone starta installationen där jag fick felmeddelandet att PC

stängdes av under installationsprocessen och behövde försöka igen.

Jag försäkrade mig om att försöka varje USB-sticka i varje USB-port på moderkortet och på chassit.

Försökt installera Tiny Core Linux. Fungerade inte.

Försökt använda Ultimate Boot CD. Inget resultat.

Jag lyckades faktiskt installera och köra Ubuntu 14.0!!!! Detta betyder att jag har tillgång till både Ubuntu-terminalen och Windows kommandotolk! Så både Windows- och Linux-program/kommandon är välkomna för felsökning.

Felmeddelanden:

Driver IRQL not less than or equal

Något med Driver Override...

Något med ntoskrnl.exe

Något med kernel security check failure eller något

Alla hjälp eller förslag på verktyg/Windows-kommandon uppskattas mycket, eftersom jag kan använda CMD med en Windows bootbar USB när systemet är överklockat.

Förlåt för det långa inlägget och tack på förhand för att du läser och ger råd!!!