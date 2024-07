Får inte igång mikrofon (windows 10)

Hej!

Jag har en mikrofon som jag försöker koppla in i datorn, men får det inte till att fungera... Suttit med det här halva dagen nu så tänker att någon här på Swecklockers kanske sitter inne på en lösning?

Saker jag testat:

- Testat mikrofonen i en annan dator (dock Chromebook) den fungerade utan problem

- Kollat appbehörigheter

- Stuckit in sladden i alla hål som den passar i på datorn

- Valt både "mikrofon in" och "line in" när datorn frågar vad man kopplar in för något

- Testat att dra ut webkameran (mikrofonen där fungerar utan problem)

- Felsökt mikrofonen genom att klicka på "felsök"

- Försökt uppdatera drivrutiner (lyckades inte med detta då datorn sa att jag hade dom bästa)

- Kopplat in högtalarna i skärmen istället för datorn för att se så det inte krockar på något vis

- Gått in och kollat så att inga ljudingångar/utgångar är avaktiverade i avancerade inställningar