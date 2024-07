Kan inte lägga till betalningsmetod på Meta

Skaffar en ny tråd angående ett problem med att lägga till sitt betalkort på Meta.

Har varit i kontakt med Meta support och jag har testat alla deras sätt att försöka få det tillagt men det står bara "Det gick inte att lägga till betalnigsmetod" "Vi kunde tyvärr inte lägga till din betalningsmetod"

Har testat via 3 olika webbläsare, via appen, kört med bara mobildata, icognito läge, annat betalkort, och jag en massa fler alternativ med hjälp via support och dom sa att dom kan inte hjälpa mig mer att jag skulle kontakta min bank.

Har precis varit då i kontakt med banken och dom säger att detta är inte ovanligt problem att folk ringer in om och det är inte hos dom felet ligger hos.

Nu tänkte jag att jag testar lägga till paypal konto istället men där står det direkt "Ett fel har inträffat Det går inte att nå Paypal"

Så min fråga är då jag uppenbarligen inte är ensamen om detta, hur har ni löst detta? Finns det någon extern sida där man kan köpa sina spel och få det som en giftcode istället?

Börjar bli ganska frusterad att inte kunna nyttja sitt nya vr heatset...