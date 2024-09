Köpråd speldator ~13k

Mina damer och herrar!

Tiden är kommen för inköp av en ny speldator. Det var cirka 15 år sedan mitt senaste datorbygge och jag kan inget annat påstå än att det har hänt en hel del på dator-komponentmarknaden. Jag har i omgångar samlat kraft för att sätta mig in i vad de olika komponentbeteckningarna betyder för att få så mycket "bang for the buck" som möjligt trots min något snålt tilltagna speldator-budget.

Jag känner mig trygg i monteringsdelen av komponenterna men ber er med bättre vetande att bedöma sammanställningen av komponenterna nedan.

Jag tänkte fortsätta använda min gamla trotjänare till chassi (https://www.inet.se/produkt/6900741/nzxt-phantom-vit)

- Kommer främst att spela CS, GTA, Unreal Tournament, Quake m.fl.

- Vill kunna få bra tryck i ljudet (extra ljudkort?)

- Finns det bättre alternativ för en aning högre/lägre pris?

TACK på förhand!