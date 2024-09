Ownit i Sundsvalls-regionen

Problemet är konkret att den hoppar på två olika routrar direkt efter att det lämnat mitt it-snöre och detta leder till att samtliga paket dupliceras. Det illustreas i MTR-bilden genom att du har flera intill-liggande routrar med samma TTL-värde. Detta leder till fenomen som:

$ ping ping.sunet.se PING ping.sunet.se (192.36.125.18) 56(84) bytes of data. 64 bytes from ping.sunet.se (192.36.125.18): icmp_seq=1 ttl=57 time=6.25 ms 64 bytes from ping.sunet.se (192.36.125.18): icmp_seq=1 ttl=57 time=6.33 ms (DUP!) 64 bytes from ping.sunet.se (192.36.125.18): icmp_seq=2 ttl=57 time=6.27 ms 64 bytes from ping.sunet.se (192.36.125.18): icmp_seq=2 ttl=57 time=6.28 ms (DUP!)

... samt andra sattyg som gör att HTTPS blir ledset i ögat när det kommer multipla challange/response i: