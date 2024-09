Krönika: PS5 Pro-diskursen driver mig till vansinne

Jag brukar alltid vara på hugget när det kommer till att köpa nya konsoler och jag köpte både PS4 Pro och Xbox One X. Har sedan lanseringen både Xbox Series X och PS5. Några aspekter som gjorde att jag reagerar denna gång:

Köpte min PS5 för knappa fyra år sedan för 5 990 kr, idag kostar en motsvarande Slim nästan 7 000 kr. Say what?

Min PS4 köpte jag för 3 790 kr, och när jag köpte PS4 Pro kostade den också 3 790 kr

Ska man köpa PS5 Pro nu är den inte bara dyrare än PS5 var när den kom, den saknar också skivläsaren

Jag försöker verkligen hitta anledningar att köpa den och sälja min PS5 till goda vänner men det känns som att uppgraderingen är marginell och originalversionen fortfarande känns så fräsch och spelar spelen tillräckligt bra. Ja, det är inga knivskarpa 4K om jag spelar i performance mode men vill jag ha skärpa eller perfekt bildflyt sätter jag mig gärna vid datorn. Jag tycker snarare det handlar om att utvecklarna ska lära sig att nyttja prestandan till fullo. Kolla hur bra fantastiskt The Last of Us 2 såg ut på PS4.

Men som sagt, my two cents. Full förståelse för om andra resonerar på ett annat sätt men det är helt klart något som skaver denna gång. Och självklart, ekonomi, svensk krona, dyrare tillverkning och allt vad det nu heter påverkar såklart, men det gör också att man som konsument funderar ett extra varv. Över 10 000 kr med skivläsare eller vad det nu kan landa på, för att få lite bättre skärpa eller lite bättre flyt. Njae. Inte den här gången.