VD Lisa Su bekräftar: AMD är nu primärt ett datacenterföretag

Det hon säger är att det är där de tjänar pengar just nu, betyder ju inte att de kommer sluta med annat, eller satsa på gpu. Inte så konstigt med tanke på ökade priser och skenande priser tillsammans med inflation och recession… vanliga människor har inte så mycket spenderbara pengar just nu och chip-priser skenar de med. Företag har dock nästan obegränsad budget när det kommer till att skala upp så länge prestandan finns där

Du har så rätt. Som alltid är kontexten viktig. Det hon sa var: "It has been really exciting to see kind of how the datacenter market has grown for us as a business," Su added. "When you think about where we started, the data center business, as you said, we had a low single-digit share. It was a similar percentage of our revenue. In our last quarter, I think data center was over 50% of our revenue. So, we really are a datacenter first company."

Det enda som detta lösryckta citat säger är "tänk så det kan svänga!" och jämfört med var AMD var någonstans månaden innan Ryzen släpptes så är det verkligen en jätteskillnad. Men tänk om det kommer en nu bulldozer. Tänk om Intel slutar göra självmål, då kommer förhållandena att ändras igen.