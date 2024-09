Så ska Microsoft återvinna 90 procent av hårddiskar

Så robotar som kan återvinna 70 miljoner diskar per år.... undrar vad driftkostnaden blir totalt.

70.000.000 x hur lång tid det tar att separera alla komponenter + tid för att sortera + tid för att packa + leverera etc....

+ Teknikertid för att utföra löpande underhåll + konfiguration + övrigt

+ Konstruktion av robotar, utbildningar för tekniker etc...

Och detta skall storföretagen göra out of the kindness of their hearts? I am just slightly skeptical......

Vilket företag är det som sponsrar alla dessa kostnader?

Apple skapade ju hype om deras gröna återvinning om hur de skapat en robot som dismantlade iphones på bara 11 sekunder!

Vilket i slutändan innebar att de kunde återvinna upp till 0.7% eller så av den totala mängden iphones som förstörs varje år och blir e-waste. Alltså få det att låta som att man bryr sig.

De är ett av världens rikaste bolag. De har inte råd att sätta upp 150st robotar till och återvinna 100%? Nej... det hade ju kostat pengar. Bättre att fylla landfills....