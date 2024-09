Uppgradera sin Pc

Hejsan!

Behöver hjälp med att få lite råd att uppgradera min dator.

Tänkte om man kunde ta lite bit för bit under par tre år typ

Det jag spelar för tillfället är Cs vilket går jättebra men känner den slackar lite när ja spelar Once human, New world o WoW och liknande.

Specs jag har nu. Kanske delar bristande och onödig info men ja vet inte....

Har även tillgång till en intel core i7 10700k 3.8 ghz 16mb bf20 som jag kan få gratis om det hjälper.

Budget ca 10 papp

Cpu Intel core i7 7700k

Graphics nvidia geforce gtx 1070

Mainboard B250-hd3p-cf

Memory ddr4 dual 16gbytes

Ja vet inte hur fan ja delar fullständig info från Cpu-Z....