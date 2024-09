Behöver installera en pakethanterare för ett tomt Linux OS

#!/bin/bash # Download dpkg from ubuntu wget http://ports.ubuntu.com/pool/main/d/dpkg/dpkg_1.22.0ubuntu1_a... # Extract it ar -x dpkg_1.22.0ubuntu1_armhf.deb unzstd data.tar.zst tar -xvf data.tar # Copy cp -a ./usr / cp -a ./etc / cp -a ./var / cp -a ./sbin / cp -a ./lib / # Clean rm -r * # Download wget http://ports.ubuntu.com/pool/main/libm/libmd/libmd0_1.1.0-2bu... # Extract it ar -x libmd0_1.1.0-2build1_armhf.deb unzstd data.tar.zst tar -xvf data.tar # Copy cp -a ./usr / # Clean rm -r * # Download wget http://ports.ubuntu.com/pool/main/x/xz-utils/liblzma5_5.6.2-2... # Extract it ar -x liblzma5_5.6.2-2_armhf.deb unzstd data.tar.zst tar -xvf data.tar # Copy cp -a ./usr / # Clean rm -r * # Download wget http://ports.ubuntu.com/pool/main/g/glibc/libc6_2.38-1ubuntu6... # Extract it ar -x libc6_2.38-1ubuntu6.3_armhf.deb unzstd data.tar.zst tar -xvf data.tar # Copy cp -a ./usr / cp -a ./etc / cp -a ./lib / # Clean rm -r * # Download wget http://ports.ubuntu.com/pool/main/b/bzip2/libbz2-1.0_1.0.8-6_... # Extract it ar -x libbz2-1.0_1.0.8-6_armhf.deb unzstd data.tar.zst tar -xvf data.tar # Copy cp -a ./usr / # Clean rm -r * # Download wget http://ports.ubuntu.com/pool/main/libs/libselinux/libselinux1... # Extract it ar -x libselinux1_3.5-2ubuntu5_armhf.deb unzstd data.tar.zst tar -xvf data.tar # Copy cp -a ./usr / # Clean rm -r * # Download wget http://ports.ubuntu.com/pool/main/p/pcre2/libpcre2-8-0_10.42-... # Extract it ar -x libpcre2-8-0_10.42-4ubuntu2_armhf.deb unzstd data.tar.zst tar -xvf data.tar # Copy cp -a ./usr / # Clean rm -r * # Download wget http://ports.ubuntu.com/pool/main/libz/libzstd/libzstd1_1.5.5... # Extract it ar -x libzstd1_1.5.5+dfsg2-2build1.1_armhf.deb unzstd data.tar.zst tar -xvf data.tar # Copy cp -a ./usr / # Clean rm -r * # Download wget http://ports.ubuntu.com/pool/main/z/zlib/zlib1g_1.3.dfsg-3.1u... # Extract it ar -x zlib1g_1.3.dfsg-3.1ubuntu2.1_armhf.deb unzstd data.tar.zst tar -xvf data.tar # Copy cp -a ./usr / # Clean rm -r * # Download wget http://ports.ubuntu.com/pool/main/t/tar/tar_1.35+dfsg-3build1... # Extract it ar -x tar_1.35+dfsg-3build1_armhf.deb unzstd data.tar.zst tar -xvf data.tar # Copy cp -a ./usr / cp -a ./etc / # Clean rm -r * # Download wget http://ports.ubuntu.com/pool/main/z/zlib/zlib1g_1.3.dfsg-3.1u... # Extract it ar -x zlib1g_1.3.dfsg-3.1ubuntu2.1_armhf.deb unzstd data.tar.zst tar -xvf data.tar # Copy cp -a ./usr / # Clean rm -r * # Download wget http://ports.ubuntu.com/pool/main/a/acl/libacl1_2.3.2-2_armhf... # Extract it ar -x libacl1_2.3.2-2_armhf.deb unzstd data.tar.zst tar -xvf data.tar # Copy cp -a ./usr / # Clean rm -r * ## Configure dpkg - Not sure if being used! # Download wget http://ports.ubuntu.com/pool/main/g/glibc/libc-bin_2.38-1ubun... # Extract it ar -x libc-bin_2.38-1ubuntu6.3_armhf.deb unzstd data.tar.zst tar -xvf data.tar # Copy cp -a ./usr / cp -a ./sbin / #cp -a ./var / <- Don't need because it's empty cp -a ./etc / # Clean rm -r *