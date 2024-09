Nytt trådlöst headset för distansarbete och läggdagslyssning - Maxwell vs Steelseries Nova Pro Wireless

Mina gamla trådlösa lurar (Aiwa Arc) jag brukade använda ofta vid läggdags då jag kanske kollar på TV liveshows, YouTube eller lyssnar på ASMR videor gick sönder så blir väl dags att skaffa nya. Tänkte kanske skulle ha nytta av något jag kunde också distansarbeta med så slipper man släpa med sig hem plantronics lurarna varje gång och dessutom kanske man skulle få lite bättre musikupplevelse mellan varven också.

De kanske främsta alternativen som dykt upp för mig är just Audeze Maxwell eller Steelseries Nova Pro Wireless och det finns ju för och nackdelar med båda.

Det som lockar med Steelseries bl.a:

- Utbytbart batteri, bara stoppa in det fulladdade när det tar slut och köra på. Händer sig ganska ofta vid läggdags att batteriet tagit slut just då.

- Lättare vikt och säkert mera komfort

- Kanske något bättre soundstage/imaging (något som inte tycks va Maxwells starkaste sida)

- Finns rabatterat för 1000 kr just nu (normala priset skulle inte vara alls lika lockande)

Det som lockar med Maxwell:

- Bra ljudkvalité

- Mera anslutningsmöjligheter (aux)

- Multipoint connection (kan ha både datorn och telefonen eller surfplattan samtidigt anslutna)

Har iofs redan Audeze Mobius men tycker byggkvalitén verkar lite kass (läst på nätet att de går lätt sönder) och är kanske inte sådär jätte komfortabel heller och tyckte de lät väldigt instängda med dålig soundstage ifall man inte har på 3D effekten, typ sämre än andra slutna lurar jag har i 1000 - 3000 prisklassen. Ganska dålig mic (vilket är bättre i Maxwell). Mobius har nog bara legat på hyllan men har ju inte direkt haft någon användning för dem då vid datorn föredrar jag andra trådade lurar ljudmässigt och för sängdags så var Aiwa Arc betydligt bekvämare och smidigare att använda och hade bra soundstage och imaging som är viktigt för t.ex. live TV shows och ASMR videor bl.a.

Men har sån beslutsångest, kanske finns något annat bra alternativ också.