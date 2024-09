Svart skärm. DRAM lampa lyser. Nästa steg?

Hej,

Min sons dator strular tyvärr igen. Hade problem tidigare med blåskärm osv men när RAM-minnena plockades ut och sattes dit igen funkade datorn helt utan anmärkning tills imorse…(funkat felfritt ett par månader)

Nu är skärmen helt svart. Det blir ingen bild. DRAM lyser på moderkortet.

Testat ta ut alla fyra RAM-minnen och sätta i de en och en, lampan lyser fortfarande. Bygger en dator parallellt hemma (dels för att det är lite kul men framförallt att för att bli bättre på datorer för att kunna hjälpa till när kidsens datorer strular, dyrt med service i längden😊) och tagit dessa RAM (2x8) och satt in i datorn, plats 2 och 4. Lampan lyser fortfarande😕

Nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra och ChatGPT är inte så behjälplig just nu, så tänkte kolla med er experter hör på SweC om någon har något tips.

Min sons burk:

Mobo: MSI MPG B550 GAMING PLUS ATX

Cpu: Ryzen 5600X

Cpu fläkt: be quiet! Pure Rock 2 FX Svart (RGB)

RAM Corsair vengeance RGB PRO 32 GB 3600 MHZ (4x8) DDR4

Gpu: Asus Tuf 3060ti

SSD: Crucial P3 Plus 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD:Western digital nvme 250 GB

PSU: ASUS TUF-GAMING-750 W Bronze plus

Chassi: Zalman R2

TP-Link Archer TXE75E PCIe Adapter (Wi-Fi 6, Bluetooth)

Windows 11