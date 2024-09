Krönika: Reklam kommer döda Youtube som kunskapskälla

Tror inte det är supertaktiskt att lägga in så mycket reklam i gratisvarianten nä. Skrämmer antagligen iväg en del viewers med mängden reklam.

Det gick ihop sig innan de hade så mycket reklam också. Så det känns väl lite over the top.

Men ja, ska de ta 150 spänn i nånaden så får de nog se till att allt innehåll faktiskt också är helt reklamfritt.

Nuvarande upplägg med massa sponsorreklam även i premiumvarianten med det priset är inge bra.

De kostar lika mycket som netflix - som faktiskt är helt reklamfritt. Och en hel del mer än Disney Plus, appleTV och amazon prime som också faktiskt är hwlt reklamfria.

Alternativt kan youtube sänka priset till 40 spänn i månaden för "reklamfritt" om innehållet fortsätter ha sponsrade delar.