Hej,

Jag installerade precis mitt ASUS GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB TUF Gaming White OC och såg att en röd lampa lyser när jag har stängt av datorn. När jag startar datorn så släcks lampan direkt. Från det jag har läst på är det inget att oroa sig för så länge lampan släckas när man startar datorn. Dock är det något jag stör mig på.

Jag använde mig av adaptern som följde med i förpackningen och sen hittade jag detta på reddit:

"It’s because you are using an adapter, the adapter has a missing pin from the 4p for data, if you switch to a direct 12vhpwr cable from the PSU, the red light will go away."

https://www.inet.se/produkt/6905610/corsair-sleevad-12vhpwr-p...

Är det någon som kan bekräfta om det här stämmer eller har andra erfarenheter?

Tacksam för all hjälp

Specs:

CASE: NZXT H510

PSU: Corsair HX 750W 80+

MB: ASUS ROG Strix Z390-F GAMING

CPU: Intel Core i7 9700K 3.6 GHz 12MB

GPU: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X White OC Edition

COOLING: NZXT Kraken X63 280mm

RAM: Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz C16

Storage:

-Samsung 970 EVO Plus 1TB

-Samsung 860 EVO 500GB SSD

-Seagate BarraCuda Desktop 2TB 7200rpm 256MB