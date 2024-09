Bannad på facebook av fejk instagram

Hej som rubriken lyder. Jag blev bannad på facebook några dagar sedan, anledningen något Instagram konto jag inte är ägare utav. Jag vet inte hur detta kan ha hänt, men av någon anledning är det länkat.

Jag driver företag som jag har via facebook, samt messenger både privat och i arbete. Jag kan inte logga in, för att kunna göra något hänvisar den mig till att logga in på mitt bannade konto (dvs Instagram kontot som inte är mitt)

Jag vet inte hur jag ska göra. Hittar ingen mejl, telefon eller något. Alla hjälpsidor är värdelösa och hänvisar mig till att logga in, vilket jag då inte kan.

Någon som kan hjälpa mig?

https://ibb.co/19DNBws