Går ej aktivera passthrue via arc

Skrivet av jope84: Hej, införskaffat ny tv och ansluter förstärkare med arc.

Men kan bara välja auto och pcm som format på utgången i tv.

Skulle vilja låta förstärkaren sköta kodningen.

Kan det vara så att hdmi kabeln inte stödjer earc?

Osäker om den faktiskt stödjer e arc, på den står arc men något ställe på nätet står de e arc. https://www.hembiobutiken.se/produkter/forstarkare/av-receive... Eller finns det bättre sätt att skicka ljudet till förstärkare? Gå till inlägget

Du har missat att skriva det viktigaste. Vilken TV är det?

Men jag skulle gissa på att det är Auto som är pasthrue, borde stå i manualen till din tv, som garanterat finns på nätet.

ARC /E-ARC är det bästa sättet att skicka ljud från TV till resiver.

Vad står det på kabeln? Står det Hi Speed with Ethernet eller Ultra Hi Speed? Så ska den klara både ARC och E-ARC. Kablarna klassas nämligen annorlunda mot HDMI portarna.

Står lite om det här i fall du vill läsa. https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-funkar-det/hembio/bild--...