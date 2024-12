FDM 3D-skrivare - uppgraderings möjligheter med nya material

Suttit och suktat ett tag efter en FDM skrivare och nu är jag en av tre som håller på att skapa en huvud hubb för norden på jobbet så nu har suget ökat ytterligare!

Frågan är dock vad man ska börja med? på jobbet har vi just nu bara en X1C (blir förmodligen att köpa in fler i början på nästa år när vårat rum är klart) men den känns lite dyr för att ha hemma! Även kollat på P1P samt A1 men då jag inte hunnit sätta mig in i marknaden och övriga märken så tänkte jag fråga här.

Det jag vill ha är att kunna skriva ut så stort som möjligt (25x25x25 som minimum) och gärna att det finns en uppgraderings väg när det kommer till material och delar utan att behöva köpa en ny printer.

Utöver det så är jag inte allt för kräsen, utöver att skrivaren ska ha autokalibrering!

Så vilka andra märken är likvärdiga med Bambulabs sätt till kvalite med autokalibrering? Gärna då till en billigare prislapp.