Problem med Windows 11 boot

Alright jag har helt tappat det snart, skulle verkligen uppskatta er hjälp.

Tidigare idag så laddade jag ner Win11 som jag har tänkt att installera på min nya m.2 nvme ssd C:. Tidigare så har jag haft Windows 10 på disk D:. Jag öppnade windows media creation tool valde att installera det till min USB. När det var klart så säkerställde jag mig att följande krav var uppfyllda: aktivera Secure Boot och TPM 2.0 och kontrollera så att m.2 disken är konfigurerad till GPT.

Startade om datorn och bootade med USB:n. Installationen för Win11 dök då upp, gick igenom hela installationen och valde att installera det på C: disken, allt är som det ska än så länge. Efter många omstartningar så kom jag sedan in på Win11 profilen, laddade ner Chrome och installerade nvidia drivrutiner osv. Startar sedan om datorn så att några installationer ska börja funka, och fastnar då vid en svart bakgrund med texten "updates are underway". Inget hände på 10 min, googlade lite och såg att detta kan ske ifall USB-stickan fortfarande sitter i. Tar då ut stickan och startar om datorn. Då vill hon inte boota längre.

Jahopp. Går in i bios och väljer att boota från disk D: (Maxator).

Datorn startar om, och jag blir bemött av detta.

Inte vad jag förväntade mig riktigt. Klickade på Win11 och då kom jag in utan problem. Kollade sedan på Den här Datorn, och såg Windows-ikonen på rätt disk och tänkte att det verkar väl stämma, så vad är problemet?

Jag startade sedan om igen och bootade från D:, gick in på Win10 och Den här Datorn. Då visar den istället windows-ikonen på D: disken?

Jag har hållit på med den här skiten hela dagen och är riktigt less på det vid detta laget Jag ville bara installera det nya windows:et på min nya disk, och ta bort det gamla windows:et från min gamla disk. Varför ska det vara så komplicerat för, vafan?? Jag känner redan på mig nu att det kommer vara något riktigt jävla uppenbart och enkelt som jag har missat, men jag orkar inte grubbla över det själv nu, mitt öde är i era händer Tack för att ni tog er tid att läsa.