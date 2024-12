Uppgradera datorn? Tips

Tjena!

Har gått i tankarna att eventuellt uppgradera min dator! Datorn används mest för spelande och film/serie tittande. I huvudsak spelas solo-spel, t.ex.: Red dead redemption 2, Kingdom Come Deliverance, God of War osv. Kan även förekomma lite Classic World of warcraft.

Spelar i 1440p upplösning & har märkt att alla spel inte flyter på lika "smooth". Så, med lite kommande speltitlar funderar jag som sagt ifall det är värt att uppgradera datorn? Vilka komponenter kan vara värda att uppgradera? Har dessutom tänkt skaffa mig en 2:a skärm, kan något behöva uppgraderas utav just den anledningen?

Bifogar vilka komponenter jag sitter på idag & tar tacksamt emot tips, åsikter & funderingar!

Allt gott!