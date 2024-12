Som rubriken lyder: är det värt att köpa ett RTX 4070ti SUPER nu, eller borde man vänta in 5070ti?

Under black month så ser inte RTX 4070ti SUPER ut att ha gått under 10 000 SEK - inga större rabatter med andra ord. Hade det kommit ner till 9000 SEK så hade det varit ett självklart köp för mig. Men nu säger ju ryktesmaskinen att 5070ti kommer att landa mellan 10 000 och 12 000 SEK, och att den kommer under första kvartalet.

Övertyga mig gärna att det är OK att köpa ett RTX 4070ti SUPER nu!

Ska man köpa ett RTX 4070ti SUPER nu, för 10 000 SEK, eller hoppas på en större rabatt på Sweclockers/Inets julkalender? Hur sannolikt är det att RTX 5070ti börjar komma ut i handeln i januari kontra mars/april? Kommer prestandalyftet vara värt väntan, och kommer kortet att gå att få tag i för 10-12k?