Ändra reglerna för budgivning i Marknaden

Jag har alltid haft lite svårt för just "bud", när "auktion" är mer raka puckar. Men nu har vi ju "bud" i marknaden, där säljaren är fri att välja vem han skall sälja till. Det är dock ett problem med oseriösa högstabud då de skrämmer bort köpare som kanske inte vill lägga högre bud (auktions-tänket) och därmed avstår från att anmäla sitt intresse. Säljaren förlorar då en potentiella seriös köpare. Man vill ju undvika att lägga skambud, men det låter ju på vissa som att det är just så jag borde agera, att lägga bud under rådande högstapris.

För mig är det självklart att man hedrar sina åtaganden, annars ska man inte skräpa ner marknadens annonser med svammel. Den här regeln med att "bud inte är bindande" torde väl snarare hänvisas till om det framkommer information i kommunikationen säljare-köpare som inte framgick av annonsen. Tråkigt att det missbrukas av "tröttmössor" (bra nyord). Skärpning yngre, rättning ryggrad!