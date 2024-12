Snabbkoll: Tycker du black friday-rean pågår för länge?

Det är inte en rea, det brukade vara rensning av gamla saker inför jul-försäljningar. Nu har vi Black Friday of Black Week of Black Month of Black Year med Cyber monday och alla andra specialdagar som är helt meningslösa då majoriteten av alla "reor" är bluff och båg med artificiellt höjda priser i förväg.

Ser jag något skit om Black Friday brukar jag ignorera det.

@JonasT

Sist jag köpte från Hemtex med deras "rea" för över tio år sedan fick jag saker med överstrykta retail prislappar, med genomskinlig svart färg så man såg priserna under vilket var under "reornas" priser. Frågade om dessa priser i ett mejl och fick en intern korrespondens av misstag. "Hur fan fick han reda på priserna?" stil