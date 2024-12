mer än en m.2 ssd?

Ditt moderkort tycks stödja 2st m2 slots, en Pcie-4 och en pcie 3.

Vissa har dock att om en M2 slot är upptagen kan man inte bruka vissa SATA slots, så läs manualen om vad som gäller med ditt moderkort. "*M2_2 shares bandwidth with SATA6G_56. When M.2_2 is populated, SATA6G_56 will be disabled."

Så om du kör två M2 kommer Sata Port 5 och 6 inte "fungera".

Edit:

Går utmärkt att köpa en till istället för att köra en stor, i verkligheten kommer du inte märka någon skillnad i hastighet såvida du inte tänkt flytta mycket filer. I spel t ex kommer det inte märkas alls.

Dvs utmärkt förslag från @BM-Mods