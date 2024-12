Apple tv + på Android telefon?

Hej

Kommit över 3 månader gratis Apple tv+ efter ett elektronik köp på Elgiganten.

Men det verkar som att Apple tv+ appen inte finns i Google play butiken längre, kan hitta den när jag googlar men efter att ha klickat och play butiken öppnas så står det "Enheten är inte kompatibel med den här versionen"

Väldigt märkligt tycker jag eftersom jag är 100% säker på att jag använde Apple tv+ på samma mobil under våren för att kolla på serien masters of the air och massor av annat.

Har dom lagt ner för Android telefoner eller vad kan ha hänt?

Har en OnePlus nord

Mvh