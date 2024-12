Rant om internet i android

Ibland undrar man ju lite hur google tänker när de bygger en del funktioner...

Jag har under november rest i costa rica.

Där hade jag inge 5G i telefonen direkt utan det var wifi som gällde.

Flertalet restauranger och hotell har QRkoder uppsatta för att nå deras wifi.

Gött!

För det finns ju en snabbfunktion att få in både namn och lösneord via kameran här i android. Och säkerligen i apple också. Lets leave that part tho ;).

Och det är då man upptäcker haveriet här.

Läsa av QRkoder i mobilen funkar inte - utan internetuppkoppling!?!

Moment 22!

En del kanske undrar om det bara var min daterade oneplus nord 2 som hade det problemet? Nä - även pixel 6a lider av samma idioti.

Det här är bannemig så dumt så klockorna stannar!

Hur kan man ha utformat snabbinloggningen till internet (wifi) i android så att detta kräver internetuppkoppling?

Eller är det så att jag missat hur man ska använda det här månne? Jag öppnar standardkameran och i den finns google lens som sköter qrkod-scanningen. Har inte hittat nå annat inbyggt sätt att scanna wifi-QRkoder. Finns andra sätt?